لماذا توقف مصنع كورفيت شيفروليه عن العمل؟

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أكتوبر 2020, 03:13 مساء

بعد أقل من شهرين على استئناف العمل في مصنع شيفروليه كورفيت، توقف الإنتاج في المصنع من جديد.

سبب التوقف، إذا كنت من عملاء الشركة الذين ينتظرون توصيل سياراتهم C8 عالية الأداء عليك أن تستعد للانتظار أكثر ودون أن تحدد الشركة سبب التوقف بالضبط، قالت إن موردي القطع لم يتمكنوا من تزويد المصنع بالقطع اللازمة لأجل كورفيت C8، وسيبدأ التوقف من يوم 12 أكتوبر ولأسبوع واحد، وذلك وفقا لموقع «القيادي».

وستعمل شيفروليه كل ما بوسعها من أجل إنتاج العدد المخطط من كورفيت C8 لموديل 2020 والبالغ 20181 سيارة، والذي سيستمر حتى ديسمبر المقبل.

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