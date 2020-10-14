تعرف على مواصفات هيونداي سنتافي الجديدة

قامت هيونداي بإزاحة الستار عن سيارتها سنتافي 2021 الجديدة بالمواصفات الأميركية، والتي تم تدشينها في معرض جنيف للسيارات.

تأتي الـSUV هيونداي سنتافي 2021 بحجم أكبر بخلفيتها وتصميم جديد كلياً مستوحى من شقيقتها كونا، وزودت بأنظمة السلامة والتقنيات الترفيهية الجديدة وفقا لموقع «متوراتي».

بالنسبة للمواصفات الميكانيكية فإنها ستشمل على محرك 2.5 لتر قياسي 4 سلندرات بقوة 194 حصانا وعزم 247 نيوتن متر، وآخر 2.5 لتر تيربو جديد 4 سلندرات بقوة 281 حصانا وعزم 422 نيوتن متر، مع ناقل مزدوج وأوتوماتيكي 8 سرعات.

وتأتي بمحرك هجين 4 سلندرات 1.6 لتر تيربو بالقابس مع بطارية ليثيوم ايون 1.5 كيلووات\س وناقل أوتوماتيكي 6 سرعات، وتصل قوته إلى 228 حصانا وعزم الدوران 264 نيوتن متر.