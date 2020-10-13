«كيا» تطور سيارات «Cadenza»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020, 12:00 مساء
سيارات «Cadenza» (الإنترنت)

قررت شركة «كيا» تطوير سيارات «Cadenza»، لجعلها أكثر جاذبية لمحبي المركبات الفاخرة حول العالم.

وتبعا للمعلومات المتوافرة فإن المصممين في «كيا» اقترحوا إدخال بعض التعديلات على تصميم الواجهة الأمامية لهذه المركبات، حيث يفترض أن تستبدل الخطوط الطولية المطلية بالكروم على غطاء المبرد بخطوط منحنية تشبه شعار سيارات مازدا بعض الشيء، وفق «روسيا اليوم».

وستطال التعديلات العديد من عناصر المقصورة أيضا، إذ ستحصل هذه المركبات على مقبض متحرك بتصميم جديد للتحكم بالسرعات، تشبه تلك الموجودة في سيارات فورد الفاخرة الجديدة، كما سيحصل ركاب المقاعد الخلفية على شاشات متطورة تعمل باللمس بمقاس 10 بوصات، ويمكن من خلالها التحكم بالعديد من تقنيات السيارة وأنظمتها، كما في السيارات الفاخرة الحديثة المخصصة لرجال الأعمال.

وستأتي هذ المركبات بنظام مولتيميديا محسن، وأنظمة جديدة للتحكم بالإضاءة والأصوات، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد الأمامية والخلفية، وأنظمة لتدفئة الزجاجين الأمامي والخلفي والمرايا الجانبية أيضا، إضافة إلى كاميرات وحساسات لقياس المسافة من الأمام والخلف، وأنظمة لشحن الهواتف لاسلكيا.

أما بالنسبة للمحركات فستتخلى «كيا» عن محركات الديزل التوربينية في هذه السيارات، وستستبدلها بمحركات بنزين بأربع أسطوانات بسعة 2.5 ليتر وعزم 198 حصانا، ومحركات بـ6 أسطوانات وسعة 3.0 ليتر وعزم 235 حصانا، ومحركات هجينة اقتصادية بعزم 159 حصانا، ستعمل جميعها مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ8 سرعات.

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