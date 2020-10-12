«أوبل» تطور سيارة عائلية اقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أكتوبر 2020, 02:20 مساء
أوبل تطلق سيارة عائلية اقتصادية (الإنترنت)

طرحت شركة أوبل سيارات «Crossland X»، قبل نحو ثلاث سنوات، التي صنفت من بين أفضل السيارات العائلية، وتعمل الشركة حاليا على تطويرها.

وستطلق «أوبل» النماذج الجديدة من هذه السيارات تحت اسم «Opel Vizor»، بهياكل بطول 4 أمتار و20 سنتيمترا، تصميمها مستوحى من سيارات «Opel Mokka» الحديثة، وفق «موتو1».

وسيتميز هيكل الكروس أوفر الأنيق لهذه السيارات بانسيابة عالية، وسيحصل على تصميم جديد لخطوط حركة الهواء على سطحه، كما سيزود بمصابيح فريدة الشكل تعمل بتقنيات LED، وسيحصل على سقف بانورامي أسود مزود بجنح هوائي صغير لزيادة الثبات على السرعات العالية، حسب «روسيا اليوم».

ولم تقتصر التعديلات على المظهر الخارجي لهذه السيارات فحسب، فحتى تصميم القمرة تغير بشكل ملحوظ أيضا، وحصلت هذه المركبات على واجهات قيادة جديدة مزودة بشاشات إلكترونية متطورة تعمل باللمس، يمكنها الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية.

وحصلت «Vizor» على مقاعد جلدية رياضية مخصصة لخمسة ركاب، وعلى أنظمة كهربائية للتحكم بحرارة ووضعيات المقاعد، وعلى حساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافة لركنها بسهولة في الأماكن الضيقة، إضافة إلى أنظمة لتدفئة المقود والزجاج والمرايا، ونظام لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات.

وستطرح منها عدة نسخ، نسخة اقتصادية بمحركات بنزين بسعة 1.2 ليتر وعزم 83 حصانا، ونسخ بمحركات بسعة 1.5 ليتر بعزم 110 و120 حصانا، ونسخ بمحركات توربينية بعزم 130 حصانا، ونسخ بمحركات ديزل بعزم 120 حصانا.

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