«Great Wall» الصينية تستعد لطرح سيارتها البيك آب الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أكتوبر 2020, 05:05 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

قررت شركة «Great Wall» الصينية تعديل سيارات «Wingle 7» لتغزو بها باقي الأسواق العالمية.

وستأتي النماذج الجديدة من بيك آب «Great Wall Wingle 7» بهيكل بطول 5 أمتار و32 سنتيمترا، مزود بقمرة داخلية تحوي صفين من المقاعد المخصصة لـ5 ركاب، وبصندوق خلفي مصمم لنقل حمولات يصل وزنها إلى 975 كلغ، وفق «روسيا اليوم».

وسيزود هيكل هذه السيارات بممتصات صدمات متينة مدعمة بالمعدن، وستحصل الواجهة الأمامية على شبك عريض مزين بالكروم ومصابيح أساسية ومصابيح ضباب تعمل بتقنيات LED.

كما ستحصل هذه المركبات على واجهة قيادة متطورة مزودة بشاشة كبيرة تعمل باللمس يمكنها الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية، إضافة إلى أنظمة تكييف وأنظمة كهربائية للتحكم بحركة ووضعيات المقاعد، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرا خلفية، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

وستطرح نماذجها الأساسية بمحركات ديزل توربينية بسعة لترين وعزم 143 حصانا، كما ستطلق منها نسخ أقوى مزودة بمحركات ميتسوبيشي سعتها 2.4 ليتر تنتج عزما يعادل 150 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة ميكانيكية بـ5 سرعات، وعلب سرعة «Aisin» أوتوماتيكية بـ6 سرعات.

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