تعرف على جديد «هوندا سيفك 2022»

الجيل الجديد لـ«هوندا سيفك 2022» (الإنترنت)

ظهرت خلال الفترة الأخيرة عديد الصور المسربة والتجسسية الخاصة بالجيل الجديد من «هوندا سيفيك 2022».

وقام بعض المصممين بتخيل الشكل النهائي لسيارة «هوندا سيفيك» للعام 2022 بناء على ما ظهر من صور مسربة وأخرى تجسسية خلال الأشهر السابقة.

تصميم تخيلي مبسط لـ«سيفيك سيدان» الجديدة

وقدم المصممون تصميمًا مبسطًا للجيل الـ11 من «سيفيك» الأيقونية، التي تحمل طموحات «هوند»ا في تحقيق مبيعات ترضيها.

وتظهر «هوندا» بمصابيح أمامية مسطحة وشبك أمامي ضيق، وكذلك مصابيح ضباب في الأركان السفلية للمقدمة.

ويمكن ملاحظة أن الجيل الجديد من «هوندا سيفيك 2021» يعتبر قريب الشبه من الكوبيه، ويعود ذلك إلى تصميم السقف المائل.



أما المصابيح الخلفية لـ«هوندا سيفيك سيدان» الجديدة فتبدو منفصلة، وذلك على عكس «سيفيك هاتشباك»، التي تظهر بشريط ضوئي متصل في الهيكل الخلفي للسيارة.

وتخطط «هوندا» لتقديم نسخة رياضية من «سيفيك» أطلقت عليها Type R وسيتم إصدارها في وقت لاحق.

يذكر أن صورًا مسربة ظهرت من داخل شركة «هوندا» اليابانية تخص الجيل الجديد من «سيفيك سيدان» للعام 2022.

وتشير التقارير إلى أن مصدر الصور المسربة من مكتب براءات الاختراع الأسترالي، وذلك بعد يوم ساعات قليلة من ظهور صور السيارة الـ«هاتشباك».

وينتظر أن يظهر الجيل الجديد من «هوندا سيفيك سيدان» في الأسواق خلال العام المقبل مع اعتباره موديل للعام 2022.

هذا المحتوى من «تيربو العرب».

الجيل الجديد لـ«هوندا سيفك 2022» (الإنترنت)

الجيل الجديد لـ«هوندا سيفك 2022» (الإنترنت)