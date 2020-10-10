احذر من طرق اختراق سيارتك الذكية

مع هذا الكم من التطور اليومي على صعيد تكنولوجيا وتقنيات السيارات، أصبحت غالبية السيارات الحديثة متصلة بشبكة الإنترنت، وهذا عزيزي القارئ يدعو للقلق، لكن لماذا؟

مع اتصال السيارة الذكية خاصة الطرازات التي تعتمد على تكنولوجيا القيادة الذاتية، سيكون ملاك وقائدو هذه السيارات فريسة سهلة للقراصنة.

لذا ومع انتشار السيارات ذاتية القيادة قام عديد المواقع العالمية المتخصصة في أخبار عالم السيارات والكشف عن طرق اختراق الطرازات الذكية من الخبير الأمني الشهير «راي والش»، الذي قدم أبرز الطرق والوسائل التي تستخدم في عملية القرصنة.

وكان «راي والش» قام بتجربة أمنية تضمنت اختراقًا عن بعد لإحدى نسخ طراز «جيب شيروكي»، والتلاعب بإعدادات السيارة بالاعتماد على المسَّاحات والزجاج الأمامي وتشغيل مكيف الهواء، ونجح «راي» في تجربته المثيرة.

ونتيجة لهذه التجربة، قامت شركة «كرايسلر» العريقة لصناعة السيارات باستدعاء نحو 1.4 مليون نسخة لتحديث النظام الأمني للسيارة وسد هذه الثغرات.

سرقة البيانات الشخصية

الاستيلاء على البيانات والمعلومات الشخصية من أهم أهداف القراصنة، الذين يهتمون بسرقة بعض البيانات الأساسية مثل الاسم والعنوان والبريد الإلكتروني وكلمات المرور، التي يتم حفظها في نظام السيارة أو من خلال اتصال الهاتف الذكي بشاشة السيارة في الكونسول الوسطي.

وبيع السيارة لن يكون حلًا لهذه المشكلة، حيث ستحتفظ السيارة بمعلومات المالك الجديد والسابق.

اختراق أنظمة قيادة السيارات

بعض الطرازات الحديثة تعتمد على تكنولوجيا التحكم عن بعد، وهي طريق آخر للقراصنة لاختراق السيارة والتحكم فيها وقيادتها بشكل كامل، وستكون أكثر عرضة للسرقة من السيارات القديمة، وستشكل خطورة على حياة سائق السيارة ومَن معه داخلها أو حتى على الطريق.



نسخ مفتاح السيارة

تأتي بعض الطرازات بتقنية الفتح الإلكتروني التي ستمثل خطرًا آخر لسرقة سيارتك لو كانت تحمل هذه التكنولوجيا، حيث تباع على شبكة الإنترنت في بعض مواقع التسوق الإلكتروني أجهزة لاسلكية تسمح بنسخ المفتاح.



وتأكدت هذه المعلومة حينما استطاع الباحثون في جامعة برمنغهام الإنجليزية وجامعة «KU Leuven» إيجاد ثغرات واضحة في الأنظمة الأمنية لبعض الطرازات، وجاء من بينها طرازات من شركات «هيونداي» و«كيا» و«تويوتا».



الاختراق عبر الـ USB

قامت شركات تأمين عالمية بنشر تحذيرات واضحة أن السيارات الحديثة ستكون قابلة للاختراق من خلال منفذ الـUSB في السيارة، في حالة توصيل الهاتف الذكي بالسيارة من خلال الكابل لسماع الموسيقى أو شحن بطارية الهاتف.

هذا المحتوى من «تيربو العرب».