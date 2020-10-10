تحديثات جديدة لـ«جاكوار 2021 XF»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أكتوبر 2020, 12:18 مساء

كشفت شركة «جاكوار» سيارة السيدان الصغيرة XF 2021 بتحديثات كبيرة ونوعية للغاية.

التحسينات لم تكتفِ بالمظهر الخارجي الرياضي والمقتبس نوعًا ما من شقيقتها F-Type، بل شمل المقصورة الداخلية بتصميم داخلي جديد وعصري يوفر شاشة منحنية قياس 11.4 إنش جديدة على سيارات «جاكوار», وتوفر الوصول لـ90% من خصائص السيارة ونظام تشغيل «جاكوار Pivi Pro» يدعم الهواتف الذكية وآبل كاربلاي وآندرويد أوتو وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

بالنسبة للمواصفات المبكانيكية فإن «جاكوار XF» ستتوفر بمحركات 4 سلندر تيربو تنتج 250 حصانًا أو 300 حصان، وتتصل بناقل حركة من 8 سرعات، وستتوفر XF بنظام دفع خلفي أساسي، أو كلي اختياري عند طلب المحرك الأول.

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