«أوبل» تستعد لإطلاق سيارة عائلية اقتصادية

(أرشيفية: الإنترنت)

طرحت شركة «أوبل» قبل 3 سنوات، سيارات Crossland X التي صنفت من بين أجمل السيارات العائلية وأكثرها أناقة، لذا قررت الشركة تطوير هذه المركبات لاستقطاب عدد أكبر من الزبائن لشرائها.

وستطلق أوبل النماذج الجديدة من هذه السيارات تحت اسم Opel Vizor، بهياكل بطول 4 أمتار و20 سنتيمترا، تصميمها مستوحى من سيارات Opel Mokka الحديثة، وفق «روسيا اليوم».

وسيتميز هيكل الكروس أوفر الأنيق لهذه السيارات بانسيابة عالية، وسيحصل على تصميم جديد لخطوط حركة الهواء على سطحه، كما سيزود بمصابيح فريدة الشكل تعمل بتقنيات LED، وسيحصل على سقف بانورامي أسود مزود بجنح هوائي صغير لزيادة الثبات على السرعات العالية.

ولم تقتصر التعديلات على المظهر الخارجي لهذه السيارات فحسب، فحتى تصميم القمرة تغير بشكل ملحوظ أيضًا، وحصلت هذه المركبات على واجهات قيادة جديدة مزودة بشاشات إلكترونية متطورة تعمل باللمس، يمكنها الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية.

وحصلت Vizor على مقاعد جلدية رياضية مخصصة لخمس ركاب، وعلى أنظمة كهربائية للتحكم بحرارة ووضعيات المقاعد، وعلى حساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافة لركنها بسهولة في الأماكن الضيقة، إضافة إلى أنظمة لتدفئة المقود والزجاج والمرايا، ونظام لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات.

وستطرح منها عدة نسخ، نسخة اقتصادية بمحركات بنزين بسعة 1.2 ليتر وعزم 83 حصانا، ونسخ بمحركات بسعة 1.5 ليتر بعزم 110 و120 حصانا، ونسخ بمحركات توربينية بعزم 130 حصانا، ونسخ بمحركات ديزل بعزم 120 حصانا.