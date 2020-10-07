خطورة إهمال زيت ناقل السرعة

يعتبر ناقل السرعة من أهم أجزاء السيارة المرتبطة بشكل مباشر بمحرك السيارة وسرعتها وأدائها على الطرقات، ولناقل الحركة زيت مخصص له، لكن ماذا يحدث في حالة إهمال تغيير أو تسريب هذا الزيت؟

ماذا سيحدث عند إهمال زيت ناقل الحركة؟

يختلف ناقل السرعة الأوتوماتيكي واليدوي في الخصائص وطريقة العمل، ولكن يجتمعا على حاجتهما للزيت من أجل ديناميكية نقل السرعات المختلفة.

وعدم تغيير زيت ناقل السرعة سيؤدي إلى تلف وأضرار هائلة في السيارة على صعيد ناقل الحركة وبعض الأجزاء الأخرى، ومن المعروف أن تكلفة شراء ناقل سرعة جديد وتركيبه مرتفعة، وستكون مخاطرة في حالة قمت بهذه الصيانة في مركز غير معتمد.



لماذا نقوم بتغيير زيت ناقل الحركة من الأساس؟

السبب الرئيسي لتغيير زيت ناقل السرعة سواء الأوتوماتيك أو اليدوي هو أهميته في الحرارة الناتجة داخل علبة جير السرعات، والتي تنتج من الاحتكاك المستمر بين التروس، فعندما يفقد زيت ناقل الحركة نسبة اللزوجة اللازمة والخصائص الديناميكية التي تحافظ على ناقل السرعة، سيؤثر على السيارة بشكل ملحوظ، وسيتسبب في تلفيات كبيرة بتكاليف عالية.



تغيير زيت ناقل السرعة اليدوي

الناقل اليدوي أكثر استهلاكًا بالمقارنة مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي، خاصة أثناء القيادة داخل طرق المدينة، وينصح خبراء السيارات بتغييره عند قطع مسافة 30 ألف كيلومتر.



تغيير زيت ناقل السرعة الأوتوماتيكي

ينصح خبراء ورواد عالم السيارات التي تمتلك ناقل سرعة أوتوماتيكيا بتغيير الزيت بعد سير السيارة مسافة لاتتعدى 50 ألف كيلو متر، واستمرار متابعة مواعيد تغييره بشكل دائم.

وهناك بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الأشخاص أثناء استخدام ناقل السرعة الأوتوماتيكي، قد تؤدي إلى تلف هذا الجزء بالكامل.

وفي هذا السياق، نشرت تقارير صحفية عالمية متخصصة في أخبار عالم السيارات نصائح مهمة جدًا من الخبراء، خاصة بكيفية الحفاظ على ناقل السرعة الأوتوماتيكي، سنستعرضها خلال السطور القليلة القادمة.



النصيحة الأولى

في أوقات الذروة والازدحام ابتعد تمامًا عن دفع سيارتك من الـP إلى الـD، في أوقات التوقف اجعل السيارة في وضعية الـN.

النصيحة الثانية

لا يحبذ الخبراء أن يتم ترك السيارة على الـD أثناء التوقف لفترة تزيد على 10 ثواني، وينصح بترك السيارة على وضعية الـN مع رفع فرامل اليد.



النصيحة الثالثة

لا تحاول أن تضغط على مكابح البنزين والسيارة في الوضعية N ومن ثم التبديل للوضعية D.

النصيحة الرابعة

اهتم بالكشف الدوري على مستوى زيت ناقل الحركة لاكتشاف إذا كان هناك تسريب ونقص في مستوى الزيت، وغالبًا في معظم السيارات يتم تغييره بالكامل كل 150 ألف كيلو متر.

هذا المحتوى من تيربو العرب