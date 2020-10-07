صور مسربة لـ«تويوتا فورتشنر 2021»

دشنت الصانعة اليابانية «تويوتا»، في يوليو، فورتشنر بالتحديثات الجديدة، فيما قامت بإطلاق «تويوتا» بإصدار «TRD» سبورتيفو من «فورتشنر» قبل تحديثات منتصف العمر الشهر الماضي في الهند، ليظهر لنا اليوم إصدار TRD» سبورتيفو 2021« في صور مسربة جديدة.

نشاهد من خلال الصور بأن طلاء السيارة أسود مع لمسات حمراء، وعدد من التحديثات الخارجية مثل مصد وشبك «TRD» مزخرفة بالكروم، ومصد خلفي بلمسات حمراء وشعار «TRD» عليه وعلى الجنوط المعدنية المعاد تصميمها، وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

في المقصورة الداخلية زودت «تويوتا» سيارتها بتقنيات جديدة تشتمل على نظام ترفيهي أكبر بشاشة قياس 9 بوصات، وكاميرا 360 درجة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وشاشة عرض علوية، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية وغير ذلك الكثير.

بالنسبة للمواصفات الميكانيكية، فقد حصل الإصدار القياسي على محرك ديزل سعة 2.4 لتر بقوة 150 حصانًا و400 نيوتن/ متر من عزم الدوران، في حين يُتوقع أن يحصل إصدار «TRD» على محرك ديزل معدل سعة 2.8 لتر بقوة 204 أحصنة و500 نيوتن/ متر من عزم الدوران، في حين يولد محرك الديزل الحالي سعة 2.8 لتر قوة 174 حصانًا و450 نيوتن/ متر.