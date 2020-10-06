تعرف إلى جديد «تويوتا إنوفا 2021»

أظهرت صور حديثة مسربة سيارة «تويوتا إنوفا 2021» المحدثة الجديدة قبل تدشينها خلال الأشهر الكقبلة.

سيارة الميني فان ستحصل على تحديثات في التصميم جمالية، خاصة للمقدمة، مع مصابيح أمامية LED جديدة وتحديثات للشبك والمصدات وتصاميم الجنوط والمصابيح الخلفية.

المقصورة الداخلية لـ«تويوتا إنوفا 2021» المحدثة ستزوَّد بشاشة لمسية أكبر لنظام المعلومات الترفيهية بتطبيقات «آندرويد أوتو» و«آبل كاربلاي»، مع توقعات بإضافة شحن لاسلكي للجوال وكاميرا 360 درجة ومقاعد أمامية كهربائية وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

وميكانيكيًّا من المتوقع استمرار محرك البنزين 2.7 لتر الحالي بقوة 166 حصانًا وعزم دوران 245 نيوتن/ متر، ومحرك الديزل 2.4 لتر بقوة 150 حصانًا وعزم دوران 360 نيوتن/ متر، مع ناقل يدوي 5 سرعات أو أوتوماتيكي اختياري 6 سرعات.