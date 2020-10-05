دعاوى قضائية ضد «دودج ديمون».. ما السبب؟

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أكتوبر 2020, 03:34 مساء

تسبب عيب في سيارة «دودج ديمون» الرياضية في غضب كبير لمالكيها في الولايات المتحدة الأميركية.

وتتمتع سيارة «دودج ديمون» بقوة هائلة، إذ أنها تنطلق بمحرك هيمي V8 سعة 6.2 لتر مع سوبر تشارجر 2.7 لتر، وهو ما يجعلها تتحرك بقوة 840 حصانًا مع عزم دوران أقصى 1044 نيوتن/ متر.

ولكن برغم قوة «دودج ديمون» الهائلة فإن أصحابها غاضبون من الشركة؛ بسبب عيب تصنيع في فتحة التهوية الضخمة على غطاء المحرك.

عيب يشوه جمال السيارة الرياضية القوية
وتتسبب فتحات التهوية الكبيرة في تشققات في طلاء غطاء المحرك، وهو ما يشوه شكل السيارة.

وقام عدد من مالكي السيارة برفع دعاوى قضائية في ولاية كاليفورنيا، متهمين «دودج» باستخدام مواد رديئة في منطقة فتحة التهوية، وهو ما يجعلها تتمدد وتتقلص عند استخدام السيارة وتتسبب بانتفاخ ثم ترهل وتشوه وتلف في طلاء غطاء المحرك.

تفسير الخبراء لسبب التلف
وفسر الخبراء سبب المشكلة، وهو أن المحرك الضخم لسيارة «دودج ديموت» يتم تبريده بواسطة فتحة التهوية ولكن هذه الآلية تتسبب في الإضرار بالمحرك، وهو ما يجعل هذه الميزة تشوه جمال السيارة أكبر من المنفعة العائدة منها.

وبات ملاك «دودج ديمون» في حيرة من أمرهم ما بين قيادة السيارة بطاقتها القصوى والاستمتاع بقوتها، ولكن ذلك سيتسبب في تليفات بالطلاء، أو القيادة بهدوء حذر وعدم الاستمتاع بالأداء الرياضي للسيارة من أجل الحفاظ على الشكل الجمالي لها.

ويصر ملاك «دودج» على مطالبة الشركة باستدعاء هذا الطراز وإصلاح هذه المشكلة، وعلى الرغم من محاولات الشركة حل الأمر منذ فترة ولكن يبدو أن تدخلاتها لم تكن كافية حتى الآن.

هذا المحتوى من «تيربو العرب».

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