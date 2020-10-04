تعرف على مواصفات «فورد F-150» الجديدة

فورد F-150 الجديدة (الإنترنت)

كشفت الصانعة الأميركية «فورد»، في أغسطس عن الجيل الجديد من «F-150» لكن دون أن تفصح بأي معلومات عن المحركات أو الأداء للبيك أب.

لتقوم «فورد» بالكشف عن تفاصيل كل المحركات على النحو التالي، بدايةً المحرك الأول وهو محرك تنفس طبيعي سداسي الأسطوانات سعة 3.3 لتر بقوة 290 حصان وعزم دوران 360 نيوتن. متر، مع محرك الإيكوبوست سداسي الأسطوانات سعة 2.7 لتر، والذي يولد قوة 325 حصانا مع عزم دوران يبلغ 542 نيوتن. متر، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

أيضًا محرك إيكوبوست سداسي الأسطوانات سعة 3.5 لتر نفس المستخدم في الجيل السابق مع بعض التحسينات، حيث يأتي بقوة 400 حصان وعزم دوران 678 نيوتن. متر، والمحرك الأقوى في تشكيلة محركات البنزين وهو محرك ثماني الأسطوانات سعة 5 لترات بقوة 400 حصان وعزم دوران يبلغ 556 نيوتن. متر.

بالنسبة لمحرك الديزل فهو محرك سداسي الأسطوانات سعة 3 لترات بقوة 250 حصانا وعزم دوران 597 نيوتن. متر، وأخيرا المحرك الأحدث في التشكيلة وهو المحرك الهجين سداسي الأسطوانات سعة 3.5 لتر بقوة 430 حصانا وعزم دوران 773 نيوتن. متر.

فورد F-150 الجديدة (الإنترنت)

فورد F-150 الجديدة (الإنترنت)

فورد F-150 الجديدة (الإنترنت)