تعرف على مواصفات «فورد F-150» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أكتوبر 2020, 12:14 مساء
فورد F-150 الجديدة (الإنترنت)

كشفت الصانعة الأميركية «فورد»، في أغسطس عن الجيل الجديد من «F-150» لكن دون أن تفصح بأي معلومات عن المحركات أو الأداء للبيك أب.

لتقوم «فورد» بالكشف عن تفاصيل كل المحركات على النحو التالي، بدايةً المحرك الأول وهو محرك تنفس طبيعي سداسي الأسطوانات سعة 3.3 لتر بقوة 290 حصان وعزم دوران 360 نيوتن. متر، مع محرك الإيكوبوست سداسي الأسطوانات سعة 2.7 لتر، والذي يولد قوة 325 حصانا مع عزم دوران يبلغ 542 نيوتن. متر، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

أيضًا محرك إيكوبوست سداسي الأسطوانات سعة 3.5 لتر نفس المستخدم في الجيل السابق مع بعض التحسينات، حيث يأتي بقوة 400 حصان وعزم دوران 678 نيوتن. متر، والمحرك الأقوى في تشكيلة محركات البنزين وهو محرك ثماني الأسطوانات سعة 5 لترات بقوة 400 حصان وعزم دوران يبلغ 556 نيوتن. متر.

بالنسبة لمحرك الديزل فهو محرك سداسي الأسطوانات سعة 3 لترات بقوة 250 حصانا وعزم دوران 597 نيوتن. متر، وأخيرا المحرك الأحدث في التشكيلة وهو المحرك الهجين سداسي الأسطوانات سعة 3.5 لتر بقوة 430 حصانا وعزم دوران 773 نيوتن. متر.

فورد F-150 الجديدة (الإنترنت)
فورد F-150 الجديدة (الإنترنت)
فورد F-150 الجديدة (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«اختبار حقيقي».. ترامب يوجه رسالة للأميركيين من عزل «كورونا»
دولى
المندوب الروسي: هذا سبب اعتراضنا على نشر تقرير مراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
حديث مثير لفينغر: رفضت برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد
رياضة عالمية
«سي إن إن»: استعدادات بالبيت الأبيض لنقل ترامب إلى مستشفى «والتر ريد»
دولى
«حملوا روسيا مسؤولية وفاتي».. مصرع صحفية أضرمت النار في نفسها
دولى
بعد إصابته بـ«كورونا».. 3 عوامل تجعل ترامب في خطر
دولى
دي مايو: استقالة السراج مرهونة بإنشاء هيكل مؤسسي فاعل بناء على اتفاق سياسي
ليبيا
معيتيق يكشف حقيقة تقسيم مداخيل النفط ومصير عوائده وموقف السراج.. والعلاقات مع ...
ليبيا
المنتخب يعسكر لغينيا الاستوائية في تونس عبر وديتي توغو وجزر القمر
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: من «بوزنيقة» إلى «الغردقة» والعودة
ليبيا
أرسنال يطيح بليفربول خارج كأس الرابطة الإنجليزية
رياضة عالمية
المسماري: قرار القيادة العامة بخصوص مطارات الجنوب موقت
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عقار «أفيغان» يسرع من شفاء مرضى «كورونا»