ماكلارين تنتج سيارتها الجديدة 620 آر حسب الطلب

(أرشيفية: الإنترنت)

قدمت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة البريطانية ماكلارين نسخة جديدة من سيارة السباق 570 إس جي.تي4، بعد تقليل سرعتها حتى يتم السماح باستخدامها على الطرق العامة.

وتحمل السيارة الجديدة اسم 620 آر وسيتم إنتاج 225 نسخة منها فقط لمن يرغب في شرائها من مختلف أنحاء العالم، وفق موقع "24".

وأشار موقع "موتور تريند" المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن كل واحدة من السيارات الـ 225 يتم تجميعها يدويا في مصنع ماكلارين بمنطقة ووكينغ في بريطانيا.

وبحسب الموقع فإن هذه السيارة متاحة أمام العملاء في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وشهد التصميم العام للسيارة بعض التحسينات باستخدام الألياف الكربونية بما في ذلك فتحات تهوية أمامية مصنوعة من هذه الألياف إلى جانب استخدام هذه الألياف في إضافة بعض اللمسات الداخلية.

تأتي هذه التحديثات إلى جانب نظام عادم مصنوع من معدن التيتانيوم بما يعطي صوتا أعلى بمقدار 5 ديسبل عن خيارات أنظمة العادم المعتادة.

ويزيد سعر السيارة ماكلارين 620 آر عن سعر السيارة السابقة ماكلارين 570 إس جي.تي4 بنحو 25 ألف جنيه إسترليني (32 ألف دولار).

وتعمل السيارة 620 آر بمحرك مزدوج تربو سعة 3,8 لتر ويحتوي على 8 صمامات وهو نفس المحرك المستخدم في السيارة 570 إس جي.تي .4 ومع تحرير السيارة من قيود سيارات السباق، فإنه تم تعديل المحرك لتصل قوته إلى 610 أحصنة لتصبح أقوى سيارة في مجموعة سيارات ماكلارين الرياضية.

كما تعمل السيارة بناقل حركة مزدوج يعطي 7 سرعات. وتقول ماكلارين إن السيارة تستطيع الوصول إلى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.8 ثانية في حين أن سرعتها القصوى تصل إلى 200 ميل في الساعة.