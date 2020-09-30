رسميًا.. الكشف عن انفينيتي QX60

قامت انفينيتي بإزاحة الستار عن سيارتها الاختبارية QX60 مونوجراف والتي تمهد للجيل القادم، وجاء التصميم قريب جدًا للموديل الإنتاجي النهائي المتوقع قدومه خلال العام القادم.

جاءت انفينيتي QX60 الاختبارية بمقدمة رياضية وشبك أمامي بارز وفتحات هواء رأسية وغطاء محرك طويل.. وبشكل عام تبدو السيارة أنيقة في التصميم الأمامي، و فيما تأتي الكروس أوفر بسقف أسود مصقول مع فتحة شمسية بانورامية، مع جناح خلفي أسود ومصابيح خلفية على مدار عرض السيارة بأكملها وذلك وفقا لموقع القيادي.

فيما أكدت انفينيتي أن QX60 ستستمر بكونها كروس أوفر بثلاثة صفوف مقاعد، ومن المحتمل استخدام الموديل الإنتاجي لمحرك 4 سلندر تيربو 2.0 لتر بقوة 272 حصان وعزم دوران 379 نيوتن متر.