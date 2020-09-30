رسميًا.. الكشف عن انفينيتي QX60

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 سبتمبر 2020, 01:49 مساء

قامت انفينيتي بإزاحة الستار عن سيارتها الاختبارية QX60 مونوجراف والتي تمهد للجيل القادم، وجاء التصميم قريب جدًا  للموديل الإنتاجي النهائي المتوقع قدومه خلال العام القادم.

جاءت انفينيتي QX60 الاختبارية بمقدمة رياضية وشبك أمامي بارز وفتحات هواء رأسية وغطاء محرك طويل.. وبشكل عام تبدو السيارة أنيقة في التصميم الأمامي، و فيما تأتي الكروس أوفر بسقف أسود مصقول مع فتحة شمسية بانورامية، مع جناح خلفي أسود ومصابيح خلفية على مدار عرض السيارة بأكملها وذلك وفقا لموقع القيادي.

فيما أكدت انفينيتي أن QX60 ستستمر بكونها كروس أوفر بثلاثة صفوف مقاعد، ومن المحتمل استخدام الموديل الإنتاجي لمحرك 4 سلندر تيربو 2.0 لتر بقوة 272 حصان وعزم دوران 379 نيوتن متر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدير «بي.بي.سي» يهدد بفصل من تنتهك تغريداتهم قواعد الحياد
ثقافة وفن
ضبط ليبيين بحوزتهما 400 قرص مخدر «إكستاسي» بمنطقة قدح
ليبيا
خلافات أفريقية أميركية مفاجئة تجهض تسمية مبعوث أممي إلى ليبيا
ليبيا
الشيخ نواف الجابر الصباح أميرا للكويت خلفا للراحل صباح الأحمد.. رسميا
عربى
وفاة أمير الكويت صباح الأحمد الصباح
عربى
فريق من «سيمنس» الألمانية يصل محطة كهرباء السرير لإجراء العمرات الجسيمة
ليبيا
وزير الطاقة التركي يعلن عن قرب استكمال إنشاء محطة كهرباء قرب طرابلس
ليبيا
مسؤول أممي: تسريب 60 مليون قطعة سلاح إلى دول الساحل بعد تدخل «ناتو» في ليبيا
ليبيا
البعثة الأممية: بدء محادثات أمنية وعسكرية بين وفود ليبية من الشرق والغرب في ...
ليبيا
بالصور: منتخب ليبيا يعبر منفد رأس اجدير إلى تونس
رياضة محلية
الطبقة السياسية في لبنان تلتزم الصمت أمام اتهام ماكرون لها بـ«الخيانة»
عربى
أرمينيا: 80 قتيلًا سوريًّا في الاشتباكات مع جيش أذربيجان
دولى
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا العرض يرافق نصف المتعافين من «كورونا»