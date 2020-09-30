مركبة جبارة من «هيونداي» تدخل بها عالم السيارات السريعة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 سبتمبر 2020, 10:20 صباحا
(أرشيفية: الإنترنت)

انتشرت عبر بعض مواقع الإنترنت صور وفيديوهات لسيارة جديدة طورتها شركة «هيونداي» لتكون واحدة من بين أقوى السيارات متوسطة الحجم.

وبالنظر للفيديوهات والصور المنشورة نلاحظ أن السيارة الجديدة صُممت لتكون سيارة سريعة، وزُودت بممتصات صدمات وحروف بارزة فوق العجلات، وبجنح هوائي كبير للحفاظ على الثبات على السرعات العالية، وفق «روسيا اليوم».

كما تميزت هذه المركبة بشبك أمامي كبير أمام غطاء المبرد مزين بشعار «N» الذي يمثل العلامة التجارية التابعة لـ«هيونداي»، المتخصصة بتطوير المركبات الكهربائية والقوية.

وتبعًا للمعلومات المتوافرة فإن المركبة تحمل اسم  RM20e Racing Midship، وتعمل بمحركات كهربائية جبارة تنتج عزمًا يعادل 810 أحصنة.

وبفضل المحركات القوية يمكن لهذه المركبة زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في غضون 3 ثوانٍ فقط، والتسارع من 0 إلى 200 كلم/ ساعة في 9. 8 ثانية.

وتعمل «هيونداي» في العامين الأخيرين بشكل ملحوظ على تطوير العديد من نماذج السيارات الكهربائية وسيارات السباق الصغيرة، فمنذ مدة سربت بعض المواقع صورًا لقمرة سيارة كهربائية تعمل عليها لتطلقها تحت اسم Ioniq، وقبلها كانت مقاطع فيديو أظهرت اختبارات هذه الشركة لنموذج من سيارات i20 N الصغيرة المخصصة للسباقات.

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