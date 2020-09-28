أيقونة يابانية جديدة في عالم سيارات الدفع الرباعي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 سبتمبر 2020, 01:34 مساء
أنفينتي تطرح سيارتها «QX60 Monograph» الجديدة (الإنترنت)

أعلنت شركة «أنفينتي» اليابانية طرح سيارتها «QX60 Monograph» الجديدة في الأسواق قريبا، لتكون واحدة من أيقونات عالم سيارات الدفع الرباعي.

ومن أكثر ما يلفت النظر في هذه المركبة هو الانسيابية الكبيرة في جميع أجزاء الهيكل رغم حجمه الكبير، وتصميم الشبك الأمامي العريض لغطاء المبرد، والفتحات الهوائية الطولية الشكل التي أتت على جانبي الواجهة الأمامية، حسب «موتو1».

ومن العلامات المميزة لهذه السيارة أيضا هي المصابيح الفريدة التصميم التي حصلت على خطوط إضاءة بيضاء تميل إلى الزرقة أحيانا، وقبضات الأبواب التي أتت مخفية داخل الهيكل وتخرج منه عند الحاجة لاستعمالها كما في سيارات تسلا، إضافة إلى العجلات الكبيرة والسقف الزجاجي الذي يمتد على طول السيارة والجنح الهوائي الذي ثبت على مؤخرته لتحسين الثبات على السرعات العالية، وفق «روسيا اليوم».

وتبعا للتسريبات ستحصل هذه المركبة على نظامي دفع أمامي ورباعي، وعلى كاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة للفرملة التلقائية للحماية من الحوادث، وأنظمة لقياس ضغط الهواء في العجلات، ونظام لتشغيل المحرك عن بعد.

وعلى الأغلب ستأتي هذه السيارة بمحركات بنزين توربينية بسعة 2.0 ليتر بعزم 211 حصانا، وعلى علب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات.

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