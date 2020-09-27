تعرف إلى سعر «فولكس فاغن» الكهربائية الجديدة

أزاحت «فولكس فاغن» الستار أخيرًا عن سيارتها ID.4 2021 الكهربائية الجديدة، التي ستصل الأسواق في الربع الأول من 2021 بسعر يبدأ من 40 ألف دولار.

ستأتي «فولكس فاغن ID.4» بعدد واسع من أنظمة السلامة القياسية التي تشمل كبح الطوارئ الأوتوماتيكي والتحذير المبكر من الاصطدام ورصد النقطة العمياء والبقاء في حارة الطريق ومصابيح أمامية أوتوماتيكية، أما المقصورة الداخلية فقد حصلت على لوحة عدادات رقمية 5.2 إنش وتصميم مبسط بشكل عام للمفصورة وشاشة 10 إنشات أو 12 إنشًا لنظام المعلومات الترفيهية، ونظام ملاحة وتقنية التحكم عبر الإشارة لبعض وظائف السيارة وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

أما بالنسبة للمواصفات فقد حصلت على بطارية 82 كيلووات\ س بمدى يتعدى 400 كيلومتر لكل شحنة ونظام دفع كلي، أما المحرك الكهربائي الخلفي فيولد 201 حصان وعزم دوران 309 نيوتن/ متر، وستطرح «فولكس فاجن» نسخة أخرى لاحقًا للسيارة بمحركين كهربائيين بقوة إجمالية 302 حصان وعزم 441 نيوتن/ متر.