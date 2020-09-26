صور تجسسية لـ«جيب جراند واجونير» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 سبتمبر 2020, 03:02 مساء

رصدت صور تجسسية النسخة الإنتاجية من جيب «جراند واجونير» لأول مرة في ولاية أوكلاهوما الأميركية.

رغم أن التمويهات تحجب ملامح السيارة، إلا أن «جيب جراند واجونير» لا تختلف كثيرًا عن النسخة الاختبارية مع تطابق الشبك الأمامي والمصابيح الأمامية، وفي الخلف نرى نفس شكل النوافذ، وبينما المصابيح الخلفية مختفية وراء التمويهات، نلاحظ مع ذلك امتداد الشريط الضوئي على مدار عرض السيارة وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

من المرجح أن تحصل السيارة على مقصورة داخلية فاخرة ومتطورة تقنيًّا مثل النسخة الاختبارية، ما يعني 7 شاشات لمسية وأحدث مزايا الراحة والترفيه لجميع الركاب.

يتوقع أن تأتي «جيب جراند واجونير» بعدد متنوع من المحركات التي قد تشمل محرك 6 سلندر جديد ومحرك V8 سعة 5.7 لتر ومحرك هجين بالقابس، وسيتم طرحها العام المقبل كموديل 2022.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شرطة بيلاروسيا تعتقل العشرات مع استمرار الاحتجاجات ضد لوكاشينكو
دولى
حمدوك: نرفض ربط حذف السودان من قائمة الإرهاب الأميركية بالتطبيع مع «إسرائيل»
عربى
إنتاج الأجسام المضادة لـ«كورونا» خلال 14 يوما من التطعيم
طب وصحة
29 مليون دينار تفجر أزمة الديون في الاتحاد
رياضة محلية
بالصور.. مهرجان ليبيا الزراعي ينطلق في تمنهنت رغم انتشار «كورونا» وقلة الإنتاج
ليبيا
«فرانس برس»: روسيا والصين ترفضان نشر تقرير أممي حول انتهاكات حظر الأسلحة إلى ...
ليبيا
«فرانس برس»: روسيا والصين ترفضان نشر تقرير أممي حول انتهاكات حظر الأسلحة إلى ...
ليبيا
منظمة الصحة تحذر من «احتمال» وفاة مليوني شخص بـ«كورونا» في هذه الحالة
دولى
«ASPI»: السلطات الصينية دمرت آلاف المساجد في شينجيانغ
دولى
كتيبة الضمان تصدر بيانا حول الاشتباكات مع «أسود تاجوراء»
ليبيا
مجموعة العمل الاقتصادية الأممية تناقش سبل معالجة أزمة الكهرباء في ليبيا
ليبيا
بوتين يعرض على الولايات المتحدة تبادل «ضمانات بعدم التدخل» في الانتخابات
دولى
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيتامينات للوقاية من فيروسات الخريف