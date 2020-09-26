صور تجسسية لـ«جيب جراند واجونير» الجديدة

رصدت صور تجسسية النسخة الإنتاجية من جيب «جراند واجونير» لأول مرة في ولاية أوكلاهوما الأميركية.

رغم أن التمويهات تحجب ملامح السيارة، إلا أن «جيب جراند واجونير» لا تختلف كثيرًا عن النسخة الاختبارية مع تطابق الشبك الأمامي والمصابيح الأمامية، وفي الخلف نرى نفس شكل النوافذ، وبينما المصابيح الخلفية مختفية وراء التمويهات، نلاحظ مع ذلك امتداد الشريط الضوئي على مدار عرض السيارة وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

من المرجح أن تحصل السيارة على مقصورة داخلية فاخرة ومتطورة تقنيًّا مثل النسخة الاختبارية، ما يعني 7 شاشات لمسية وأحدث مزايا الراحة والترفيه لجميع الركاب.

يتوقع أن تأتي «جيب جراند واجونير» بعدد متنوع من المحركات التي قد تشمل محرك 6 سلندر جديد ومحرك V8 سعة 5.7 لتر ومحرك هجين بالقابس، وسيتم طرحها العام المقبل كموديل 2022.