«فولفو» تطرح سيارة كروس عائلية أنيقة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 سبتمبر 2020, 04:34 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

تواصل شركة فولفو منذ عقود إنتاج سيارات عالية الجودة بميزات أمان ممتازة، لكنها حرصت هذا العام على الاهتمام بإنتاج سيارات عائلية أنيقة ومميزة أيضًا.

ومن بين أبرز السيارات العائلية التي كشفت عنها فولفو هذه السنة جاءت V90 Cross Country، كنموذج مطور عن مركبات V90 التي ظهرت العام الفائت، وفق «روسيا اليوم».

وحصلت هذه المركبة على تحسينات جعلت تصميم الهيكل الخارجي أكثر جاذبية من خلال ممتصات الصدمات المعدلة التي يتداخل فيها اللونان الأسود والفضي، والمصابيح الخلفية الكبيرة الموضوعة بشكل طولي مميز، والتصميم الغريب لخطوط الإضاءة الموجودة في المصابيح الأمامية.

كما زودت هذه السيارة بالعديد من التقنيات المتطورة والمفيدة، مثل أنظمة الأمان التي تقيس المسافة بينها وبين المركبات الأخرى على الطرقات لتفادي الحوادث، أنظمة الفرملة الذاتية التي تعتمد على الكاميرات وحساسات المسافات، إضافة إلى أنظمة تثبيت السرعة، وحساسات الضوء والمطر، وأنظمة المولتيميديا المتطورة التي تشمل أنظمة لاستقبال محطات التلفزة، ونظام لقياس معدلات الكحول يمنع تشغيل السيارة في حال كان السائق ثملا، إضافة إلى شاشات متطورة تعمل باللمس قادرة على الاتصال بالهواتف والأجهزة الذكية لاسلكيا.

وستطرح V90 بنظامي دفع أمامي ورباعي، و3 أنواع من المحركات، محرك بنزين توربيني بعزم 249 حصانا، ومحرك بنزين بسعة لترين وعزم 190 حصانا، ومحرك بعزم 235 حصانا. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منظمة الصحة تحذر من «احتمال» وفاة مليوني شخص بـ«كورونا» في هذه الحالة
دولى
مجموعة العمل الاقتصادية الأممية تناقش سبل معالجة أزمة الكهرباء في ليبيا
ليبيا
بوتين يعرض على الولايات المتحدة تبادل «ضمانات بعدم التدخل» في الانتخابات
دولى
المنتخب يستعد لغينيا الاستوائية من تونس
رياضة محلية
توقعات بوصول إنتاج النفط الليبي إلى مليون برميل يوميا
ليبيا
جريدة «الوسط»: اختراقان لمسارات برلين قبل شهر من ملتقى جنيف
ليبيا
زعيم كوريا الشمالية يعتذر عن قتل كوري جنوبي «منشق»
دولى
نص كلمة السراج أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة
ليبيا
السراج: الوصول الفعلي لوقف دائم لإطلاق النار يقتضي أن تكون سرت والجفرة منزوعتي ...
ليبيا
روسيا تنظم مناورات بمشاركة 80 ألف عسكري من الصين وإيران وبيلاروسيا
دولى
العدد 253 من جريدة «الوسط»: اختراق مسارات برلين.. وهجرة العقول الليبية أزمة ...
ليبيا
مقتل ليبي على أيدي ليبي في محطة مترو بفرنسا
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل المتعافي من «كوفيد-19» مصدر للعدوى؟