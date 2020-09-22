سيارة فاخرة جديدة من «جاغوار»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020, 01:46 مساء
«جاغوار» تغني أسرة سياراتها الفاخرة بمركبة F-Pace (الإنترنت)

تولي «جاغوار» اهتمامًا كبيرًا لتحسين مركبتها «F-Pace» وهي أول سيارة «كروس أوفر» تنتجها الشركة.

ومن خلال الصور والفيديوهات التي نشرتها «جاغوار» أخيرًا لتصميم «F-Pace» الجديدة نلاحظ أن هذه السيارة اكتسبت عديد السمات المميزة التفاصيل التي توحي بالأناقة والعصرية، حسب «موتو1».

وحصلت السيارة على ممتصات صدمات أكثر انسيابية، وعلى واجهة أمامية مختلفة يميزها الشبك المطلي بالكروم الذي يحمل شعار «جاغوار» والمصابيح الضيقة التي تعمل بتقنيات LED، والفتحات الهوائية الكبيرة، ومصابيح الضباب التي أتت صغيرة ومثبتة أسفل ممتص الصدمات.

وداخليًّا اختلفت هذه المركبة بشكل كبير عن نماذج «F-Pace» الحالية، إذ حصلت على مقاعد جلدية أكبر وبتصميم رياضي، وعلى واجهة قيادة متطورة فيها شاشتان، واحدة قبالة السائق بمقاس 12.3 بوصة، تعمل كلوحة عدادات إلكترونية، وأخرى في المنتصف بمقاس 11.4 بوصة، تعمل باللمس، ومخصصة للعمل مع نظام المولتيميديا «F-Pace» الذي يمكنه تحميل البيانات عبر الشبكات الخلوية من خلال شريحتي SIM.

وزودت السيارة أيضًا بنظامي دفع أمامي ورباعي، وأنظمة لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات، وأنظمة متطورة للتحكم بحرارة ووضعيات المقاعد، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات لقياس المسافات من الأمام والخلف.

وستطرح «F-Pace» الجديدة بعدة أنواع من المحركات، محركات بسعة 2 لتر وعزم 163 و204 أحصنة، ومحركات بنزين توربينية بعزم 250 و300 حصان، ومحركات بسعة 3 لترات بعزم 340 و400 حصان.

«جاغوار» تغني أسرة سياراتها الفاخرة بمركبة F-Pace (الإنترنت)
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