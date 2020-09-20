هل يجب تبريد المحرك بعد السير لمسافة طويلة؟

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 سبتمبر 2020, 11:47 صباحا
خبراء السيارات يعلقون على ضرورة فتح غطاء محرك سيارتك بعد إيقافها. (الإنترنت)

أكد خبراء عالم السيارات أنه لا توجد مشكلة في إطفاء المحرك مباشرة بعد السير بالسيارة لمدة ساعتين أو أكثر، من أجل تبريد المحرك.

غير أن شركات السيارات أخذت في الحسبان معايير تحمل عالية تناسب أقسى الظروف والمناطق الحارة، فلا يوجد داعٍ للتوقف لأجل تبريد السيارة، إلا في حالة وجود عطل أو خلل ما، حسب «موتوراتي».

ويقول الخبراء إن السيارة تتحمل قطع مسافات طويلة على طرق السفر أكثر من داخل المدينة، فالزحام يساعد في رفع درجة الحرارة، بينما على الطرقات السريعة يساعد الهواء الذي يرتطم بأجزاء السيارة على تبريدها.

وفي المقابل، فإن محركات السحب الطبيعي لا تحتاج ﻷي تبريد، بينما المحركات المزودة بتيربو تعمل على ضغط كمية كبيرة من الهواء، ما يعمل على رفع حرارة المحرك بشكل كبير، ولهذه المحركات يجب الانتظار لبضع دقائق حتى تنخفض درجة حرارة المحرك ومن ثم يطفأ، ففي حالة اﻹطفاء المباشر، سوف يؤثر هذا اﻷمر على أداء التيربو وعمر المحرك.

كذلك ينطبق اﻷمر نفسه على محركات الديزل، سواء طبيعية أو تيربو، فلا توجد حاجة إلى تبريد محركات الديزل الطبيعية، بينما يفضل تبريد محركات التيربو ديزل لبعض الوقت.

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