كيف تختار السيارة المناسبة لك؟

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 سبتمبر 2020, 11:15 صباحا
اختار السيارة تتناسب مع نمط حياتك (الإنترنت)

يعد شراء سيارة جديدة من الأمور التي تحير صاحب القرار الذي يريد أن يحظى بمركبة تلائم احتياجاته وتناسب قدرته المالية.

إليك بعض النصائح التي ستساعدك على الاختيار المناسب، حسب «ذي تليغراف».

اختار السيارة تتناسب مع نمط حياتك، فهناك العديد من أنماط السيارات والتي يتوافق كل منها مع نمط حياة معين. فتوجد السيارة الرياضية والسيارة العائلية والسيارات ذات المقعدين فقط.

إذا كنت ستقدم على اختبار أكثر من سيارة، اجعل مواعيد الاختبارات متقاربة بل في نفس اليوم إن استطعت. وذلك حتى تستطيع أن تميز اختلافات ومميزات وعيوب السيارات بصورة أسهل.

عند تنسيق موعد لاختبار السيارة مع مالك المتجر، حدد ساعة واحدة على الأقل حتى تتسنى لك تجربة السيارة في الطرق السريعة وفي المدينة بعيدا عن الزحام.

تأتي السيارات بالعديد من الإصدارات والكماليات لذلك عليك التأكد أنك ستجرب السيارة ذات الإعدادات والسعر الذي قررته حتى يكون حكمك عليها صحيحًا. ولا تعتمد على كلام البائع بأن كل الإصدارات تتشابه في قيادتها.

من الضروري أن يكون مقعد السائق مريحًا، حتى تتأكد من مدى الراحة التي يوفرها المقعد عند القيادة لمسافات وفترات طويلة.

عند شرائك سيارة مستعملة، ابحث عن العيوب قبل المميزات. تأكد من حالة الطلاء الخارجي والتجهيزات الداخلية وكذلك تفحص الصدمات أو الاعوجاج بهيكل السيارة أو التمزقات بالإطارات أو أية أعطال بكهرباء ومكيف السيارة.

بعد أن تنتهي من اختبارك للسيارة أو السيارات التي تفكر فيها، لا تسمح للبائع بأن يؤثر على قرارك بشراء السيارة من عدمه. إذا كانت لديك شكوك أو أسئلة قدمها للبائع ودع الحكم فقط لك ولتجربة القيادة التي قمت بها.

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