أسباب ارتفاع حرارة محرك السيارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 سبتمبر 2020, 01:04 مساء
ارتفاع حرارة محرك السيارة خطر (الإنترنت)

يمثل ارتفاع درجة حرارة السيارة خطورة شديدة على المحرك، وهو ما يجب أن يوضع في الحسبان لتجنبه.

وهنا نستعرض أسباب ارتفاع حرارة المحرك، حسب «موتوراتي».

أهم الأسباب:
نقص سائل التبريد في الردياتير (علبة التبريد) بسبب الحرارة العالية أو التسرب منه، وهو ما يخفض قدرة تبريد المحرك.
تعرض الردياتير إلى الانسداد نتيجة تراكم الأوساخ أو لاستخدام المياه العادية في عملية التبريد.
ضعف أو تلف مروحة التبريد، أو وجود مشاكل في التوصيلات والأسلاك الخاصة بها.
تلف أو قطع سير مضخة الماء أو سير المروحة.
تأثر بعض السيارات خاصة القديمة بالارتفاع الكبير لدرجة حرارة الجو.
تعطل أو تلف الثيرموستات.
تناقص زيت المحرك.
تهالك محرك السيارة أو جود مشاكل وأعطال به.
خلل في نظام الإشعال في المحرك مما يؤدي إلى مشاكل متعددة في محرك السيارة.
تلف حساس درجة حرارة المحرك ما يؤدي إلى عدم عمل مروحة التبريد.
انسداد أو تلف إحدى الأنابيب في نظام العادم.
تلف مضخة الماء أو وجود تسرب بها.

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