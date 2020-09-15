«تسلا» تطلق «Model Y».. فما الجديد فيها؟

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020, 01:34 مساء
«تسلا» تطلق السيارة الجديدة من «Model Y» (الإنترنت)

أطلقت شركة «تسلا» الأميركية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية عدة نماذج من مركباتها خاصة طراز «Model Y» المعروفة.

وتأتي سيارات «Model Y» الجديدة بهيكل كروس أوفر مميز، يشبه في تصميمه بعض الشيء تصاميم سيارات «cayenne» الشهيرة من بورش، لكنه أكثر انسيابية، ومصمم ليتسع لقمرة مخصصة لـ7 ركاب، حسب «موتو1».

وواجهة القيادة في هذه السيارات أتت مميزة وخالية من الأزرار التقليدية، حيث استعاضت «تسلا» عن الأزرار بشاشة كبيرة تعمل باللمس يمكن من خلالها التحكم بجميع تقنيات المركبة ومراقبة أنظمتها وحالتها الفنية ومشاهدة الصور التي تبثها الكاميرات التي تغطي صورها محيط الهيكل، وفق «روسيا اليوم».

وتتوفر هذه السيارات حاليًا بنموذجين، نموذج مزود ببطاريات تكفي لقطع 468 كلم بالشحنة الواحدة، ومحركات كهربائية تؤمن التسارع من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في غضون 3.5 ثانية فقط، وتصل بالمركبة لسرعة قصوى تعادل 250 كلم/ ساعة.

أما النموذج الثاني فحصل على بطاريات تكفي لقطع مسافة 509 كلم بالشحنة الواحدة، وعلى محركات كهربائية تؤمن التسارع من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في غضون 4.8 ثانية، والوصول بالسيارة إلى سرعة أقصاها 217 كلم/ ساعة.

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