تعرف إلى أحدث فئات «لكزس» 2021

كشفت «لكزس» فئة بريميوم عن «لكزس ES 300h» موديل 2021 في سوق المملكة المتحدة بمزايا عديدة تبلغ قيمتها 30000 جنيه استرليني، لكن السعر أعلى من فئة «SE» الأساسية بـ550 جنيها استرلينيا.

المزايا جاءت على النحو التالي: عبر نظام مراقبة النقطة العمياء ونظام تنبيه حركة المرور الخلفية بشكل قياسي، بالإضافة إلى جنوط معدنية مقاس 18 بوصة، ونظام ترفيهي مقاس 12.3 بوصة مع نظام ملاحة ومشغل DVD، وعجلة قيادة مدفأة وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، وزجاج أمامي مدفأ وغيرهم، في حين تبدأ أسعار «لكزس ES 300h» بريميوم من 35750 جنيها استرلينيا، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

كما أضافت مزايا لحزمة «Tech and Safety»، والتي يتم تقديمها كخيار لطرازات «ES F» سبورت، حيث تشتمل الحزمة الآن على نظام ترفيهي مقاس 12.3 بوصة مع نظام ملاحة ومصابيح أمامية ليد ثلاثية الأعين، وعجلة قيادة مدفأة، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية.

في حين تأتي «ES F» سبورت بنظام تعليق متغير قابل للتكيف، وتفاصيل تصميمية مُميزة له، وجنوط معدنية مقاس 19 بوصة، وزجاج الخصوصية الخلفي، في حين تأتي «ES F» سبورت المزودة بحزمة Tech and Safety بسعر 39255 جنيها استرلينيا.

في حين تأتي «ES» تاكومي في الجزء العلوي من تشكيلة السيارة، بنظام صوتي مارك ليفنسون مكون من 17 مكبر صوت، ونظام ترفيهي مقاس 12.3 بوصة مع نظام ملاحة وتنجيد من الجلد شبه الأنيلين، وتطعيمات خشبية أنيقة، وغطاء صندوق خلفي يُفتح دون استخدام اليدين، وكاميرات بدلا من المرايا الجانبية.

ميكانيكيا تحافظ فئة بريميوم على المحرك الهجين أي تستمد قوتها من محرك بنزين بأربعة أسطوانات سعة 2.5 لتر مع محرك كهربائي لتحصل على قوة إجمالية قدرها 215 حصانا، وصرفية وقود تبلغ 4.7 لتر لكل 100 كم تقطعها السيارة.