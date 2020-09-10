«Genesis» تكشف عن تصميم سيارتها الفاخرة الجديدة (فيديو)

(أرشيفية: الإنترنت)

أصبحت سيارات شركة «Genesis» في السنوات الأخيرة، من بين أكثر السيارات الفاخرة شهرة وموثوقية، وهذا العام تتحضر الشركة للإعلان عن نموذج جديد يعزز حضورها في الأسواق.

وتداولت بعض صفحات الإنترنت أخيرًا صورا وفيديوهات تبين أن «Genesis» تستعد لإطلاق نموذج جديد من سيارات «G70»، مختلف كليا عما طرحته الشركة في الأعوام الأخيرة، وفق «روسيا اليوم».

وتأتي «G70» الجديدة بهيكل سيدان يحمل روح السيارات الرياضية والسيارات الفاخرة بنفس الوقت، ويجمع في تصميمه ملامحا من سيارات «G80» و«GV80»، ويتميز بفتحات هوائية كبيرة على المقدمة وأعلى العجلات، وبواجهة أمامية غريبة التصميم فيها شبك عريض مثلث الشكل، ومصابيح مزدوجة بخطوط إضاءة تعمل بتقنيات LED.

أما قمرة هذه السيارة فتزينت بالجلد الفاخر والكروم، وحصلت على واجهة قيادة فيها شاشة بمقاس 10.25 بوصة يمكنها العمل مع أحدث أنظمة المولتيميديا والاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية.

ومن المفترض أن تطرح هذه المركبة في الأسواق اعتبارا من أكتوبر المقبل، وستحصل نماذجها في كوريا الجنوبية على عدة أنواع من المحركات، محركات ديزيل توربينية بسعة 2.2 ليتر وعزم 202 حصان، ومحركات بنزين بسعة 2.0 ليتر وعزم 252 حصانا، ومحركات بنزين بسعة 3.3 ليتر وعزم 370 حصانا.