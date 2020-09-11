بالصور: تصميم جريء لـ«جيب جراند واجونير» الاختبارية

قامت «جيب» بإزاحة الستار عن سيارتها «جراند واجونير» الاختبارية الفاخرة بتصميم جريء.

مقدمة السيارة حصلت على مصابيح أمامية ضيقة وشريط ضوئي LED بعرض المقدمة بالكامل وخلفية عصرية مستقيمة، وغالبًا سيستمر هذا التصميم في الموديل الإنتاجي دون تغييرات ملحوظة وفقًا لموقع «موتوراتي».

المقصورة الدخلية مزودة بنظام معلومات ترفيهية Uconnect 5 الأسرع بخمسة أضعاف من نظام Uconnect 4 الحالي، مع لوحة عدادات رقمية 12.3 إنش وشاشة لمسية 10.3 إنش خاصة للراكب الأمامي، وشاشتين مركزيتين لنظام المعلومات الترفيهية والتحكم في وظائف المقاعد والدعم وما إلى ذلك، مع 3 شاشات خلفية للترفيه.

المواصفات الميكانيكية لـ«جيب جراند واجونير» ستأتي بمحرك هجين بالقابس ولكن دون كشف تفاصيل الأداء بدقة، ومن المحتمل أن السيارة تستخدم محرك V8 سعة 5.7 لتر بتقنية «هايبرد» بقوة تقترب من 450 حصانًا وعزم دوران 678 نيوتن/ متر، ضمن خيارات أخرى.

ستحصل السيارة على قدرات ممتازة التضاريس الوعرة، مع ثلاثة أنظمة مختلفة للدفع الرباعي ونظام تعليق هوائي متطور على المحاور الأمامية والخلفية المستقلة وقدرة على سحب أكثر من 4000 كيلوغرام.