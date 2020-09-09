سيارة صينية تنافس F-150 الجبارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 سبتمبر 2020, 12:10 مساء
صور مسربة للسيارة الصينية (الإنترنت)

تطور شركة Foton الصينية سيارة بيك آب كبيرة، لتنافس من خلالها مركبات F-150 الشهيرة من فورد.

وبالنظر للصور المسربة نلاحظ أن مركبات الشركة الصينية المنتظرة شبيهة إلى حد كبير بسيارات F-150 التي طرحتها فورد العام الجاري، وبالأخص من ناحية تصميم الواجهة الأمامية والمصابيح، وحتى من حيث الحجم، لكنها تأتي ببعض التعديلات على تصميم الصندوق الخلفي وتصميم مصابيح الضباب وممتصات الصدمات، وفق «روسيا اليوم».

وتبعا للتسريبات ستحمل هذه المركبات اسم Foton General التجاري، وسيطرح منها نموذجان، النموذج الأول سيزود بمحركات توربينية تعمل بالديزيل بسعة 2.0 و2.5 ليتر، ومحركات بنزين بسعة 2.5 ليتر بعزم 238 حصانا، ستعمل جميع هذه المحركات مع علب سرعة ZF أوتوماتيكية بـ 8 سرعات.

أما النموذج الثاني من هذه السيارات فسيبنى على منصات P4، وسيكون شبيها بسيارات F-150 أيضا، لكنه سيزود بمحركات توربينية كبيرة تعمل بالديزيل بسعة 3.8 ليتر، وسيكون أغلى نموذج لسيارة بيك آب تنتجها Foton حتى الآن.

صور مسربة للسيارة الصينية (الإنترنت)
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