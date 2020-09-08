تحديثات جديدة لـ«إنفينيتي QX80»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020, 04:45 مساء

حدثت «إنفينيتي» سيارتها QX80 2021، لتعزز مكانها مقابل المنافسين خاصةً «كاديلاك إسكاليد» و«جيب جراند واجونير» موديل 2021.

جاءت «إنفينيتي» QX80 2021 بفئات جديدة تُسمى «سينسوري و«بريميوم سيلكت» و«لوكس»، ويبدأ سعر QX80 2021 من 69.050 ألف دولار لنسخة الدفع الثنائي، أي أقل بمقدار 8 آلاف دولار من «إسكاليد» الجديدة، بينما يبدأ سعر طراز الدفع الكُلي من 72.150 ألف دولاروذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

وفيما حصلت جميع طرازات QX80 2021 الجديدة على نظام ترفيهي ثنائي الشاشة من «إنفينيتي» يدعم كلاً من «آبل كاربلاي» و«آندرويد أوتو»، مع نظام مرآة رؤية خلفية ذكية بشكل قياسي، كما تضيف فئة «لوكس» تقنيات لمساعدة السائق مثل منع مغادرة المسار، والتذكير بالمقاعد الخلفية، والتحكم التكيفي في السرعة، وتحصل فئة «بريميوم سليكت» على لمسات كرومية داكنة وجنوط 22 بوصة.

وميكانيكيًّا تأتي جميع الفئات على محرك V8 سعة 5.6 لتر بقوة 400 حصان يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات.

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