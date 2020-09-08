مرسيدس تكشف S-Class الجديدة

انتظرنا كثيرًا وشوقتنا الصانعة الألمانية حتى كشفت عن سيارتها وجوهرتها S-Class الجديدة كلياً لموديل 2021.

حصلت مرسيدس S-Class على تصميم خارجي رياضي بهوية مرسيدس، بواجهة أمامية ذات تصميم منخفض ومصابيح مسحوبة مع شبك ضخم وصدام أمامي هادئ، وحملت الواجهة الخلفية مصابيح مثلثة الشكل متصلة بخط من الكروم. وفي النهاية كان التصميم جميلاً ذلك وفقا لمقع «القيادي».

المقصورة الداخلية عبارة عن تحفة فنية وتقنية بكل تأكيد وفرت مرسيدس فيها أحدث نظام MBUX يدعم 5 شاشات هي لوحة العدادات الخاصة بالسائق والشاشة الوسطية الأولى من نوعها في أي سيارة ألمانية فاخرة والشاشات الخلفية الخاصة بالركاب والجهاز اللوحي الخاص بالصف الثاني، وتوفر السيارة دعم المساعد الشخصي من مرسيدس Hey Mercedes لجميع الركاب.

تأتي الشاشة الوسطية بقياس 12.3 إنش ويمكن طلب ميزة عرض 3D اختيارياً والتي تعمل من خلال جهاز تتبع لحركة عين السائق يقوم بضبط ما تعرضه الشاشة لإضافة مظهر ثلاثي الأبعاد، أما الشاشات الخلفية فتأتي بقياس 11.6 إنش،و قامت مرسيدس بتحسين الإضاءة الداخلية وزادت عدد نقاط LED من 40 إلى 250 نقطة

سوف تتميز بنظام قيادة ذاتية من المستوى 3 حيث سيكون نظام Drive Pilot الجديد من مرسيدس قادراً على قيادة السيارة في ظروف طريق محددة تشمل حركة المرور الكثيفة أو أجزاء من الطرق السريعة المهيأة مسبقاً، ويستطيع النظام القيادة بسرعات تصل إلى 60 كم/س. وتشير مرسيدس إلى أن السائق يجب أن يظل متنبهاً لاستعادة القيادة إذا ما طلبت منه السيارة القيام بذلك.



ميكانيكيًا ستتوفر S-Class بالعديد من الخيارات والفئات المختلفة حسب الأسواق. في أوروبا ستتوفر فئات S450 وS500 وS350d وS350d 4Matic وS400d 4Matic. تحمل كل من S450 وS500 محرك 3.0 لتر 6 سلندر بنظام هجين خفيف وينتج 362 حصان و429 حصان للسيارتين على التوالي. أما في الولايات المتحدة فستأتي فئات S500 4Matic وS580 4Matic وبينما تحمل الأولى نفس المحرك المذكور سابقاً فإن الأخيرة تحمل محرك 4.0 لتر V8 ثنائي التيربو ومزود بنظام أيضاً هجين خفيف لينتج 496 حصان. لاحقاً ستطلق مرسيدس فئة S580e الهجينة مع 100 كيلومتر من المدى الكهربائي، ومن المتوقع توفر الفئات الأربع المذكورة في السوق الخليجي بالدفع الخلفي أو الكلي للعجلات حسب طلب العملاء.