تحديثات جديدة لـ «بيجو 5008» 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 سبتمبر 2020, 03:18 مساء

كشفت بيجو سيارتها «بيجو 5008» 2021 بالتحديثات الجديدة، وستصل الوكالات العالمية قبل نهاية العام الجاري.

تأتي «بيجو 5008» 2021 المحدثة بعد يومين من تدشين شقيقتها الصغري 3008 المحدثة أيضًا، بتحديثات خارجية مشتركة بين الاثنين مثل المصابيح الأمامية والخلفية الجديدة بتقنية LED وتصميم جديد للشبك الأمامي وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

في المقصورة الداخلية نشاهد لوحة عدادات رقمية 12.3 إنش وشاشة لمسية 10 إنش للنظام الترفيهي وبعض الخيارات الأنيقة مثل لمسات ألكانتارا فاخرة سوداء وجلود نابا حمراء للمقاعد.

ميكانيكيًا تعتمد السيارة على محرك بنزين 3 سلندر سعة 1.2 لتر وآخر 4 سلندر سعة 1.6 لتر، إضافة إلى محرك ديزل 4 سلندر سعة 1.5 لتر وآخر 4 سلندر سعة 2.0 لتر.

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