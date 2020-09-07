تعرف على جديد «جيب رانجلر»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 سبتمبر 2020, 12:29 مساء

تطور «جيب» باستمرار تشكيلة السيارات الكهربائية لها، وها هي تكشف عن «جيب رانجلر 4xe » الهجينة بالقابس.

تعتمد «جيب رانجلر» الهجينة بالقابس على محرك 2 لتر تيربو بمساعدة محركين كهربائيين، يحصلان على الطاقة من بطارية ليثيوم أيون 17 كيلووات/ س، موضوعة أسفل المقاعد الخلفية، لتحصل على قوة إجمالية قدرها 375 حصانًا و637 نيوتن/ متر، من عزم الدوران، كما أن البطارية تعطي مدى كهربائيًّا نقيًّا يصل إلى 40 كلم، مع وضع القيادة الكهربائي الخاص، في حين تشمل أوضاع القيادة الأخرى كل من هايبرد وeSave حيث يوفر الأخير طاقة البطارية لاستخدامها لاحقًا وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

ستتوفر «جيب رانجلر» بعشرة خيارات من ألوان الطلاء، ولمسات زرقاء في الخارجية، بالإضافة إلى خطافات سحب أمامية وخلفية، في حين تظل المقصورة دون تغيير تقريبًا باستثناء قوائم النظام الترفيهي، والخياطة الزرقاء، ومن المقرر أن تصل رانجلر 4xe بثلاثة إصدارات، وهي «الإصدار القياسي» و«صحاري» و«روبيكون».

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