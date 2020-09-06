تحالف جديد بين «جنرال موتورز» و«هوندا»

من المعلوم أن كلاً من شركتي جنرال موتورز وهوندا لديهما الكثير من المشاريع المشتركة خلال السنوات السابقة، وها هما يوقعان على مذكرة تفاهم لتأسيس تحالف جديد في أميركا الشمالية، وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

التحالف الجديد يعني تعاون كل من جنرال موتورز وهوندا في عدد من المجالات المهمة مثل مشاركة قاعدة العجلات والمحركات، وستبدأ مفاوضات التحالف مع تفعيل الشراكة في بداية العام المقبل.

تتطلع كلتا الشركتين للاستفادة من خبراتهما المشتركة وتوفير نفقات تطوير المنصات والمحركات الهجينة والكهربائية وتقنيات التواصل الحديثة والتعجيل بنتائجها.