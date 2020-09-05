سيارة جديدة من «جيب»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 سبتمبر 2020, 03:02 مساء

أطلقت شركة «جيب» أحدث نموذج من سيارات Grand Wagonee، التي تأتي بعديد المواصفات المميزة، من ضمنها الهيكل الكبير الذي صمم لمنح المركبة طابع العصرية والحداثة.

وحسب «موتو1»، تميزت هذه السيارة بقمرتها الواسعة التي أتت بمقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ7 ركاب، مجهزة بمنظومات كهربائية متطورة لتبريدها وتدفئتها والتحكم بوضعياتها لتناسب جميع الركاب، وبشاشات تسمح لكل راكب بالاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات ومحطات التلفزيون.

 وتزينت واجهة القيادة بعناصر من الخشب والألومنيوم، وحصلت على شاشتين متطورتين بمقاس 12.3 بوصة، ومقود مجهز بأزرار ومفاتيح تساعد على التحكم بأنظمة القيادة والصوت والعديد من أنظمة المركبة.

وستحصل النسخ الأساسية من هذه السيارة على محركات توربينية بست أسطوانات وسعة 3.6 ليتر، وعلى نظامي دفع أمامي ورباعي، وقد تطلَق نسخ خاصة منها مزودة بمحركات هجينة صديقة للبيئة.

 

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