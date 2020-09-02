صور توقعية لـ«هوندا سيفيك 2022»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 سبتمبر 2020, 11:54 صباحا

لا تزال «هوندا» مستمرة في تطوير سيارتها «سيفيك»، التي تمتلك شعبية كبيرة بالفعل بفضل موثوقيتها، لتظهر لنا اليوم في تصميم توقعي من المصمم Kleber Silva لما قد يبدو عليه الجيل القادم من السيدان اليابانية.

السيارة التي ظهرت في صور تجسسية محاطة بالتمويهات، حيث تبدو «هوندا سيفيك 2022» أطول وأعرض وأكثر أناقة من الجيل الحالي، لتوفير تصميم ديناميكي ومساحة أكبر للأرجل والصندوق الخلفي وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

ستكشف «هوندا» عن «سيفيك 2022» في ربيع العام 2021 ، وستتوفر كسيارة سيدان وهاتشباك، في حين أنها ستوقف إنتاج نسخة الكوبيه بسبب انخفاض المبيعات.

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