تعرف إلى أغلى سيارة في الصين

اليوم سنكون أمام أغلى سيارة صينية، التي تحمل اسم «هونغ تشي S9 هايبركار» الهجينة رسميا بعشرة ملايين يوان صيني، وستكون مصنوعة بالكامل من ألياف الكربون لتخفيف وزنها قدر الإمكان.

«هونغ تشي» ستقوم بتقديم 70 سيارة فقط في 2021 بأبواب أجنحة النورس ومحرك V8 تيربو، مع محرك كهربائي بقوة إجمالية 1400 حصان، وتسارع من الصفر إلى 100 كلم/س في 1.9 ثانية، وتبلغ السرعة القصوى للهايبركار 400 كلم/س وذلك وفقا لموقع «القيادي».

المفاجأة كانت في اختيار المحرك الهجين للهايبركار، حيث تشتهر بتركيزها على المحركات الكهربائية الصافية، مثل محرك سيارة «E-HS9» بقوة 550 حصانا، وستكون S9 أول موديل هجين في تاريخ العلامة.