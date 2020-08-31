جديد «كيا سورينتو 2021»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 أغسطس 2020, 12:08 مساء

لأول مرة في تاريخ موديل «كيا سورينتو 2021» ستأتي بفئة هجينة بالقابس.

فيما كشفت «كيا» عن مواصفات المحرك الهجين، حيث يجمع بين محرك بنزين 1.6 لتر تيربو 4 سلندرات بقوة 177 حصانا وعزم دوران 264 نيوتن متر، مع محرك كهربائي وبطارية ليثيوم أيون 13.8 كيلووات/س، وذلك وفقا لموقع «القيادي».

قوة المحرك الهجين إلى 261 حصانا وعزم الدوران 350 نيوتن متر، وللمقارنة، محرك V6 سعة 3.3 لتر في الجيل السابق من «سورينتو» أنتج 290 حصانا مع عزم دوران 341 نيوتن متر.

المدى الكهربائي الصافي لـ«سورينتو» الهجينة لا نعلمه بعد يقينًا، ولكن «كيا» تعهدت أن يكون كافيا لـ«معظم الرحلات القصيرة» دون استخدام محرك البنزين، مع ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ونظام دفع كلي قياسي.

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