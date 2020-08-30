إيقاف هذا الطراز من «رينو»

في خبر محزن لمحبي ورواد عالم السيارات، كشفت تقارير عالمية متخصصة في أخبار عالم المحركات أن طراز «ميغان» من الشركة الفرنسية العريقة «رينو» يلفظ أنفاسه الأخيرة في الأسواق العالمية.

وكشفت التقارير أن الشركة الفرنسية بصدد الإعلان عن توقف صناعة هذا الطراز إلى أجل غير مسمى، بسبب الانخفاض الشديد الذي ضرب مبيعاته في أسواق عالم السيارات حول العالم، والتي يظن الخبراء أنها نتجت عن انتشار الطرازات التي تعتمد على المحركات الكهربائية الصديقة للبيئة.

وأكدت التقارير أن طرازات «رينو ميجان» تعاني بشدة على صعيد المبيعات، خصوصا في أسواق السيارات الأوروبية.

وفي هذا السياق صرح مصدر مسؤول داخل جدران شركة رينو قائلًا: «مستقبل طراز ميجان أصبح مهددًا، بعد أن شهد تراجعا ملحوظا في نسبة المبيعات منذ العام 2010، وذلك في أسواق سيارات القارة الأوروبية».

كما أوضح مدير قسم التصميمات الهندسية في «رينو» لورينز فاندين آكر، أنه مع تراجع نسبة مبيعات طراز «ميجان» وتركيز الشركة في المستقبل على صناعة السيارات الكهربائية «سيدف رينو» لإحالة «ميجان» إلى التقاعد.

وجهزت «رينو» الجيل الجديد من «ميجان» بملامح أكثر حداثة بالإضافة لنظام معلومات جديد.

وتنوي «رينو» أن تطرح «ميجان» بكشافات LED مع صدامات معدلة وتغيير في شكل الهيكل الخلفي للسيارة.

ويقدم الصانع الفرنسي الجيل الجديد بنسخة دفع هجين، وتمتلك السيارة محرك بنزين سعة 1.6 لتر بالإضافة لمحركين كهربائيين.

وستحظى المقصورة الداخلية للسيارة بشاشة لمس بالإضافة لتجهيز السيارة بمساعد للقيادة في الزحام وكذلك على الطرق السريعة.

الجدير بالذكر أن طراز «رينو ميجان» ظهر لأول مرة العام 1995 من القرن الماضي، وفي كل عام ينال تقييمات ممتازة من رواد ومحبي عالم السيارات.

هذا المحتوى من تيربو العرب