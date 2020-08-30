صور تشويقية لـ«جيب جراند واجونير»

نشرت العديد من الصور التشويقية لـ«جيب جراند واجونير» التي تظهر المزيد من التفاصيل.

الصورة من أعلى نشاهد من خلالها السقف الممتد للسيارة بلمسة سوداء تعطيها هوية فاخرة وغطاء المحرك المشابه لشقيقتها جراند شيروكي، ليضيف لمسة رياضية، ويحمل السقف البانورامي خريطة تبرز جزءا من ديترويت، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

كذلك كشفت «جيب» عن صورة أخرى للداخلية تكشف عن مخرج التكييف إلى جانب باب السائق ونقش «EST. 1963»، الذي يشير لتاريخ ميلاد أول جراند واجونير.

السيارة قادمة في 3 سبتمبر سوف نتعرف على كل تفاصيلها ومحركاتها كسيارة اختبارية، على أن تلحق بها السيارة الإنتاجية بعد عام واحد تقريبًا.