صور تشويقية لـ«جيب جراند واجونير»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 أغسطس 2020, 01:14 مساء

نشرت العديد من الصور التشويقية لـ«جيب جراند واجونير» التي تظهر المزيد من التفاصيل.

الصورة من أعلى نشاهد من خلالها السقف الممتد للسيارة بلمسة سوداء تعطيها هوية فاخرة وغطاء المحرك المشابه لشقيقتها جراند شيروكي، ليضيف لمسة رياضية، ويحمل السقف البانورامي خريطة تبرز جزءا من ديترويت، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

كذلك كشفت «جيب» عن صورة أخرى للداخلية تكشف عن مخرج التكييف إلى جانب باب السائق ونقش «EST. 1963»، الذي يشير لتاريخ ميلاد أول جراند واجونير.

السيارة قادمة في 3 سبتمبر سوف نتعرف على كل تفاصيلها ومحركاتها كسيارة اختبارية، على أن تلحق بها السيارة الإنتاجية بعد عام واحد تقريبًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة الأمين العام الأسبق لمنظمة العمل العربية إبراهيم قويدر
ليبيا
نيفيل: ميسي باقٍ في «برشلونة» وما يفعله استعراض عضلات
رياضة عالمية
صدامات في السويد بعد إحراق نسخة من المصحف وحظر دخول سياسي معادٍ للمسلمين (فيديو)
دولى
العالم أمام اختبارات إلزامية وتتبع المصابين بـ«كورونا» لتجنب موجة ثانية من ...
دولى
17 ليبيًّا في عالمية «المواي تاي» عبر الإنترنت
رياضة محلية
«الرئاسي» يقرر صرف منحة الزوجة والأبناء اعتبارا من يناير 2020
ليبيا
باشاغا يرحب بتحقيق «الرئاسي» ويطالب بأن يكون منقولا على الهواء
ليبيا
«الرئاسي» يكلف «القوة المشتركة» بضبط الأمن في العاصمة
ليبيا
«الرئاسي» يقرر إيقاف باشاغا احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق
ليبيا
الوباء يعاود «التفشي».. أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بـ«كورونا» في فرنسا
دولى
ماكرون يحذر من «حرب أهلية» في لبنان «إذا تخلينا عنه»
دولى
مستشفى الهواري يعاني.. نقص في الإمكانات والدعم المادي وغياب الصيانة يهدد بغلق ...
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج بالخلايا الجذعية يمنح الأمل لمرضى السكري