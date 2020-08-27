بالفيديو: «جاغوار» تطرح سيارة جديدة لجذب الشباب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 أغسطس 2020, 01:49 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

قررت «جاغوار» القيام بنقلة نوعية وكشفت عن سيارة مميزة صممتها لاجتذاب فئة الشباب ومحبي السيارات العصرية.

ومن أكثر ما يميز «I-Pace» الجديدة من جاغوار هو هيكل الكروس أوفر الذي أتى بتصميم عصري غريب بعض الشيء، يجمع بين مفاهيم السيارات الرياضية والسيارات العائلية المتوسطة الحجم، وفق «روسيا اليوم».

ويلفت النظر في هذه السيارة تصميم المصابيح، وتصميم انحناءات غطاء المحرك والسقف، وكذلك شكل الواجهة الخلفية التي أتت بزجاج ضيق العرض، تشبه نوعا ما واجهة سيارات C30 المميزة من فولفو.

وحرص مصممو هذه المركبة على جعل قمرتها متطورة وعصرية أيضًا، فزودوها بواجهة قيادة فيها شاشتان تعملان باللمس، وفي منتصف الواجهة لوحة تحكم تعمل باللمس أيضا يشبه تصميمها تلك الموجودة في سيارات تسلا.

وحصلت I-Pace أيضا على زوج من المحركات الكهربائية يعادل عزمهما 200 حصان تقريبا، يمتازان بتقنيات خاصة تجعلهما يصدران معدلات قليلة جدا من الضوضاء، ويمكنا السيارة من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 6.4 ثانية فقط، والوصول إلى سرعة أقصاها 180 كلم/سا.

ومن المفترض أن تطرح هذه المركبات بنظامي دفع أمامي ورباعي، أما أسعارها في الأسواق الأوروبية فقد تصل إلى 75 ألف يورو.

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