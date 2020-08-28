سيارة كهربائية سيدان من جاغور قريبا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 أغسطس 2020, 11:33 صباحا

أصبحت شركات السيارات تولي السيارات الكهربائية اهتمامًا كبيرًا، وإحدى هذه الشركات هي جاغوار التي تهتم بالسيارات الكهربائية أكثر من أي شركة أخرى، وتستعد لإطلاق سيارة كهربائية جديدة من فئة سيدان.

من المرجح أن سيارة جاغوار الكهربائية التالية ستنافس تيسلا موديل 3، ولكنها ستكون أقرب إلى أسلوب تصميم بوليستار 2 بدمج سيارات الـSUV والسيدان في سيارة واحدة وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

فيما قال السيد Nick Rogers الرئيس التنفيذي للهندسة في جاغوار «إن سيارة كهربائية صغيرة ستكون رائعة، نحتاج إلى التفكير في ذلك» وأضاف: هذه مساحة رائعة حقاً نريد أن نكون متواجدين فيها بشكل مثالي، ومن الناحية المثالية يريد عملاؤنا أن نكون فيها. كما أنها مناسبة للغاية في هذا الوقت.

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