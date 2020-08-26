تعرف على جديد رام تي آر إكس 2021

تتنافس شركات السيارات خلال الفترة الأخيرة على تصنيع سيارات تقهر الطرق الوعرة وهو ما أصبح أحد المطالب الرئيسية في الأسواق العالمية.

ونجحت سيارة 1500 RAM TRX رام تي آر إكس 2021 من جذب انتباه الجميع بسبب قدراتها وإمكانياتها الكبيرة التي أثارت إعجاب عدد كبير من محبي سيارات فئة الطرق الوعرة.

وتنطلق رام تي آر إكس 1500 لعام 2021 بمحرك V8 بسعة 6.2 لتر بقوة 702 حصانا، ويمكن للمحرك أن يتحرك من السكون ويتسارع حتى سرعة 60 ميلاً في الساعة في خلال 4.5 ثانية، كما تستطيع السيارة الوصول إلى 108 أميال في الساعة في غضون 12.9 ثانية.

وظهرترام تي آر إكس 2021 بتصميم خارجي جديد يشع قوة وصلابة وضخامة كذلك، ويتحدث صناع السيارة عن قدرتها على التعامل مع برك المياة الضحلة والمسطحات المائية حتى وإن وصل عمقها إلى 32 بوصة دون أن تتعرض لأي أذى.

وتوفر رام تي آر إكس 2021 الكثير من أنظمة الأمان والسلامة مثل الحفاظ على المسافة الآمنة مع المركبات الأخرى على الطريق من حولها وليس من أمامها فقط.

فيما تتميز المقصورة الداخلية للسيارة بوجود شاشة معلومات ترفيهية تعمل باللمس وتدعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو مع راديو يتصل بالقمر الصناعي ونظام صوتي فخم مكون من 19 مكبر صوت.

الجيل الجديد من المنافس الشرس لـ رام تي آر إكس

الجدير بالذكر أن أحد نسخ الجيل القادم من فوردF-150 رابتر لعام 2022 ظهرت أثناء الاختبارات الأولية للسيارة وذلك بعد فترة قليلة من كشف الشركة الأميركية عن فورد F-150 2021.

وانتشرت لقطات فيديو أثناء الاختبارات الأولية لسيارة فورد F-150 رابتر 2022 ويتوقع أن تحمل هذه السيارة محرك أقوى من النسخة الحالية.

ويتوقع الخبراء بأن يكون المحرك V8 وليس محرك ايكوبوست V6 تيربو سعة 3.5 لتر المستخدم حاليا في السيارة، إلا أن كل هذا يندرج تحت بند التوقعات ولن يتم التأكد منه حتى الإعلان الرسمي من شركة فورد.

وتدخل رابتر منافسة شرسة مع سيارة رام TRX 1500 التي تنطلق بمحرك تقترب قوته من 700 حصان، وهو ذاته المستخدم في سيارة هيلكات الرياضية.

رام تي آر إكس 2021 وحش الطرق الوعرة وتبحث فورد لرفع قوة محرك رابتر الذي يبلغ 450 حصانا في الوقت الحالي حتى تصبح السيارة قادرة على المنافسة بشكل أقوى خاصة، وأن هناك طرازات أخرى تطورت في استخدامها للمحرك بشكل كبير.

هذا المحتوى من تيربو العرب