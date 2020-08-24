سيارة رياضية خارقة من ماكلارين قريبا

قررت شركة ماكلارين البريطانية المتخصصة في مجال صناعة السيارات الخارقة، إطلاق أيقونتها الرياضية 620R مع نهاية عام 2020.

سعر 620R الرياضية الجديدة

وحددت ماكلارين سعر سيارتها الرياضية الجديدة 620R بحوالي 292 ألفاً و437 يورو، مع تصنيع عدد نسخ محدود منها.

وأعلنت ماكلارين أنها ستنتج 225 نسخة فقط من سيارتها الجديد والتي تنطلق بمحرك سعته 3.8 لتر يولد قوة تبلغ 620 حصاناً مع عزم دوران أقصى 620 نيوتن.متر.

سرعة انطلاق هائلة

ماكلارين 620R الرياضية بقدرات خارقة، ويمكن لسيارة ماكلارين 620R الانطلاق من الثبات والوصول إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.9 ثانية فقط، وتصل سعرتها القصوى إلى 322 كيلومترا في الساعة.

واستعانت ماكلارين ببعض لمحات من موديلاتها السابقة ويتمثل ذلك في الجناح الخلفي رغبة منها في حصول السيارة على أكبر ثبات ممكن على الطريق، وكذلك إعطائها فرصة لعبور المنعطفات بسرعات عالية دون الحاجة إلى الضغط بشدة على المكابح للتحكم في السيارة خلال المنعطفات.

أما عن صرفية الوقود، كشفت ماكلارين أن السيارة تستهلك حوالي 12.2 لتر عند قطع مسافة قدرها 100 كيلومتر.

هوية ماكلارين واضحة على التصميم

وحافظ ماكلارين على هويتها من خلال سيارتها الرياضية الجديدة ويظهر ذلك بوضوح في التصميم الذي يمتلك جينات شركة ماكلارين.

وتمتلك السيارة فتحات هوائية كبيرة وكذلك فتحة تهوية على السقف مع مقاعد رياضية فاخرة.

وخففت ماكلارين من وزن السيارة قدر الإمكان باستخدامها لألياف الكربون في تصنيع هيكل R620.

وتقدم ماكلارين عدة مميزات داخلية في السيارة مثل أنظمة المعلومات الترفيهية والملاحة، وذلك بشكل اختياري لمن يرغب في حصول على نسخته الخاصة بأقصى رفاهية ممكنة.

يذكر أن شركة ماكلارين مرت بأزمة عاصفة في عام 2020 كادت تكلفها إعلان إفلاسها ولكنها تمكنت من تفادي ذلك.

هذا المحتوى من تيربو العرب