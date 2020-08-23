صور تجسسية لكهربائية «لوسيد كروس أوفر»

تقترب «لوسيد» من تقديم سيارتها «إير سيدان» الكهربائية الفاخرة في التاسع من سبتمبر المقبل، فيما ظهرت «كروس أوفر» أخرى مفاجئة للشركة.

التصميم الخارجي لسيارة «لوسيد إير الكروس أوفر» مستوحى من «إير سيدان»، وهي أكثر انسيابية، مع سقف زجاجي بانورامي ومصابيح خلفية ممتدة على مدار عرض السيارة بأكملها، ويبدو أن الداخلية تسع 7 أو 8 ركاب، وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

وكانت «لوسيد» في وقتٍ سابق لمحت إلى تطويرها لـ«كروس أوفر» جديدة، وهذه أول مرة نراها على أرض الواقع، وستشارك الـ«كروس أوفر» الكهربائية منصتها ومعظم تقنياتها مع الـ«سيدان».

وللتذكير فإن «لوسيد» صرحت مؤخرًا بأن «إير» تتمتع بمدى سير مذهل يصل إلى 832 كيلومترًا لكل شحنة.