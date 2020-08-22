تعرف على تحديثات «بورش تايكان 2021»

قامت «بورش» بالكشف عن «تايكان» قبل عام تقريبًا، لكنها اليوم تقدم عديد التحديثات من حيث الأداء والتقنيات والمظهر.

ستتمكن «تايكان توربو إس» من التسارع من 0 إلى 200 كلم/ س في 9.6 ثانية فقط، وهو تحسن بمقدار 0.2 ثانية عن موديل العام الماضي، كما يمكنها قطع مسافة 400 متر في 10.7 ثانية، أي أقل بعُشر ثانية عن موديل 2020.

كما ستحصل «تايكان 2021» على الراديو الرقمي القياسي، وحزمة تعديل كربونية رياضية اختيارية، وسبعة خيارات ألوان جديدة أبرزها الرمادي الثلجي المعدني، وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

في حين ستتوفر «تايكان 2021» اختياريًّا بشاشة عرض ملونة يمكن تهيئتها لإظهار شاشة ملاحة أو شحن البطارية، وهي مقسمة إلى ثلاثة أقسام، كما تتمتع السيدان الكهربائية أيضًا بميزة Smartlift قياسيًّا والتي تقوم بتعديل ارتفاع السيارة أثناء القيادة على الطريق لتحقيق التوازن بين الكفاءة والراحة.

حصل موديل «تايكان 2021» على شاحن بقدرة 22 كيلووات/ س، الذي يقلل من الوقت الذي يستغرقه شحن البطارية إلى النصف مقارنة بالشاحن القياسي للموديل السابق بقدرة 11 كيلووات/ س، في حين تتوفر «بورش تايكان» الجديدة على مزايا اختيارية عديدة، مثل Power Steering Plus.