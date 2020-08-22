صور تجسسية لمرسيدس S-Class 2021

رصدت صور تجسسية لسيارة «مرسيدس إس كلاس 2021» بتمويهات خفيفة جدًّا أثناء اختبارها.

السيارة قادمة وستحصل على واجهة أمامية محدثة ومصابيح خلفية جديدة ضمن تغييرات أخرى شاملة بالاتساق مع لغة التصميم الجديدة لـ«مرسيدس»،

وسيتم إعادة تصميم المصابيح الخلفية بالكامل مع امتدادها على غطاء صندوق الأمتعة، وقد كشفت «مرسيدس بالفعل عن الداخلية الفاخرة للسيارة بالكامل وجميع مزاياها في الأسابيع الماضية نقلاً عن موقعي «موتور وان» و«موتوراتي».

سيارة «مرسيدس S-Class 2021 ستأتي بتشكيلة محركات تعمل بالبنزين والديزل بست أسطوانات سعة 2.9 لتر و3 لتر، مع نطاق كهربي نقي يصل إلى 100 كلم لكل شحنة، في حين سيحصل إصدار AMG على محرك V8 سعة 4 لتر مزدوج التيربو.