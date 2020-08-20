بالفيديو: مزايا سيارة CX-9 العائلية الجديدة من مازدا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 أغسطس 2020, 03:15 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

تعتزم شركة مازدا إدخال بعض التحسينات على سيارة CX-9 الكروس أوفر تلبية لاحتياجات زبائنها ولاستقطاب عدد أكبر من المشترين.

ويشير وكلاء الشركة إلى أن النماذج الجديدة المعدلة من سيارات CX-9 ستطرح في الأسواق الأميركية وبعض أسواق العالم تدريجيا اعتبارا من سبتمبر المقبل، وستحمل هذه المركبات بعض التعديلات الجديدة، وستطرح بألوان جديدة، وفق «روسيا اليوم».

ومن أهم التحديثات التي طالت CX-9 هي تحديثات منظومة المولتيميديا Mazda Connect إذ حصلت المنظومة على شاشات جديدة كليا تعمل باللمس بمقاس 7 و9 بوصات، بإمكانها الاتصال مع الهواتف والأجهزة الذكية عبر تقنيات Android Auto و Apple CarPlay، وكذلك يمكن للمنظومة توزيع إشارات Wi-Fi داخل المركبة.

كما تغيرت في هذه السيارات أشكال المقاعد، وتم تزويد القمرة بملحقات Carbon Edition المصنوعة من ألياف الكربون، وخارجيا أصبح شبك المبرد الأمامي أسود اللون ليبرز من بين ألوان الهيكل الأساسية، كما حصلت هذه المركبات على عجلات بمقاس 20 إنشا مزودة بأقراص مميزة من الكروم.

وستأتي سيارات CX-9 الجديدة بمحركات Skyactiv-G توربينية بسعة 2.5 ليتر وعزم 253 حصانا، وبعلب سرعة أوتوماتيكية بـ7 مراحل، أما أسعارها فمن المفترض أن تكون 34 ألف دولار تقريبا.

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