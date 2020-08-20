شاهد «فورد رابتور» أثناء اختبارها

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 أغسطس 2020, 12:21 مساء

لا يزال عشاق «فورد» ينتظرون مشاهدة شكل الجيل القادم من «F-150 رابتور 2022»، التي ظهرت في فيديو تجسسي جديد أثناء اختبارها.

الفيديو يظهر إطلالة سريعة عما يمكن توقعه من محرك السيارة القوية، ونستمع جيدًا لصوت المحرك أن المحرك المستخدم ليس إيكوبوست V6 سعة 3.5 لتر تيربو المستخدم في «رابتور» الحالية، حيث يبدو الصوت كأنه محرك V8 مثل الجيل الأول من «رابتور»، ولكننا لن نتأكد من هذه المعلومات إلا بعد تأكيد «فورد» لها رسميًّا وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

للعلم أن الجيل القادم من «رابتور» ستحصل على منافسة قوية عند الكشف عنها، مثل رام 1500 TRX، التي ستستخدم محرك V8 «سوبرتشارجد» المستخدم في طرازات هيلكات الحالية، أي ستحصل على قوة تقترب من 700 حصان.

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